Nudo davanti a una scuola, molesta studentesse di 12 e 13 anni: arrestato 31enne

Si è spogliato davanti a una scuola e ha iniziato a molestare studentesse di 12 e 13 anni, poi è stato arrestato con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico e violenza sessuale dagli agenti del 113. È successo nel primo pomeriggio di venerdì fuori da una scuola di via Commenda, in pieno Centro a Milano.

Le urla delle ragazzine, sotto choc, hanno attirato l'attenzione di una professoressa che ha chiamato il 113. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura che hanno bloccato il maniaco, un 31enne italiano con precedenti penali per furto, ricettazione e possesso di oggetti atti ad offendere.

Non solo. Durante la perquisizione i poliziotti hanno trovato nelle tasche dei pantaloni dell'uomo una dose di shaboo, droga sintetica.