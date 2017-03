Il restyling di via Monte Napoleone: più spazio per passeggiare

Sembra tutto pronto per il restyling di via Monte Napoleone. Da tempo si parla di come "abbellire" una delle strade più note di Milano, per invogliare anche maggiormente le persone a passeggiare senza essere costrette ai marciapiedi troppo stretti e, purtroppo, ai non infrequenti borseggi. In prima linea il "district", già associazione, presieduto da Guglielmo Miani, che giura di avere accordi con uno sponsor che metterebbe il 70% del costo del restyling.

C'è già un progetto, che costa almeno un milione e 800 mila euro ed è stato elaborato dal Settore Arredo Urbano del Comune di Milano. Prevede, tra l'altro, che la strada sia "a raso" con i marciapiedi e, di conseguenza, passaggi più larghi per le persone a piedi. Senza asfalto, ma con granito recuperato da luoghi di Milano in cui è stato tolto e granito bianco per i passaggi pedonali.

Necessario ora il passaggio con la sovrintendenza, che deve dare l'ok al progetto, ma la burocrazia non finirà lì: pur essendo un'opera in project financing, infatti, sarà necessario un bando con prelazione per chi ha lanciato l'idea. Monte Napoleone è dunque pronta ad abbellirsi, accantonando l'idea di renderla completamente pedonale. E Palazzo Marino ha già dichiarato il suo favore all'idea.