Milano, spacciava droga in centro città a bordo di una 500 di Enjoy: arrestato ragazzo 23enne

Gli agenti in bici hanno visto un ragazzo avvicinarsi all'auto e andare via subito. Così, insospettiti da quel movimento, hanno deciso di controllare. E hanno avuto ragione.

Un ragazzo di ventitré anni, un italiano con precedenti per droga, è stato arrestato lunedì pomeriggio dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per lui le manette sono scattate poco dopo le 17 in via Manzoni, pieno centro città.

Lì, gli agenti delle bike lo hanno notato fermo a bordo strada a bordo di una Fiat 500 e lo hanno visto scambiare qualcosa con un secondo giovane che si è poi allontanato. I poliziotti si sono quindi avvicinati alla vettura per un controllo e in auto hanno trovato venticinque grammi di marijuana e quindici di hashish.

Il ventenne, già fermato in passato per lo stesso motivo, è stato a quel punto arrestato.