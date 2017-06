Rubano scarpe in una boutique di lusso: uomo e donna arrestati in via della Spiga a Milano

Hanno infilato un paio di scarpe da ottocento euro all’interno della loro borsa schermata. Poi, convinti di non aver dato nell’occhio, si sono avviati all’uscita pronti per allontanarsi. Purtroppo per loro, però, alla proprietaria e all’addetto alla sicurezza della boutique non sono sfuggite le loro mosse.

Un uomo mongolo di quarantanove anni e una sua connazionale di un anno più grande sono stati arrestati giovedì pomeriggio dalla polizia con l’accusa di furto.

I due, stando a quanto ricostruito dalla Questura, sono entrati nel negozio "Gio Moretti" di via della Spiga - pieno Quadrilatero della moda - e hanno cercato di rubare delle scarpe nascondendole in una borsa schermata. Fermati dalla titolare della boutique, l’uomo e la donna sono poi stati ammanettati dagli agenti del Commissariato centro.

La stessa titolare ha raccontato ai poliziotti di aver riconosciuto i due come i responsabili di un altro furto di scarpe avvenuto nella boutique soltanto dieci giorni prima.