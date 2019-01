Pernotta in hotel di lusso al Quadrilatero ma è ricercato dalla polizia al Principato di Monaco

A sua carico c'era una richiesta d'arresto dal Principato di Monaco per truffa e frodi finanziarie.

E' stato beccato dalla polizia di Milano grazie ad un alert – avviso che segnala in diretta alla questura le persone che alloggiano negli alberghi - del prestigioso hotel Four Seasons, in via Gesù, al Quadrilatero della Moda.

In manette è finito un cittadino belga su ordine dell'Interpol. Per l'uomo si aprirà adesso la procedura di espatrio.