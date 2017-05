A Milano la via più costosa d’Italia per la casa: in Montenapo 38mila euro al metro quadrato

Il prezzo di una casa in via Montenapoleone a Milano? Oltre 38mila euro al metro quadrato.

A metterlo nero su bianco, dopo una ricerca, è “Scenari Immobiliari”, un istituto indipendente specializzato nel mercato immobiliare e settore edilizio, che ha voluto paragonare le vie di pregio di Roma e Milano, da sempre le due città italiane con i prezzi più alti in materia di case.

“La rilevazione - spiega l’istituto - ha riguardato dieci tra le vie e piazze più significative e note. Si sono stimate le dimensioni degli immobili presenti in questi indirizzi e di ciascuno si è realizzata una suddivisione di massima tra funzioni commerciali, residenziali e altro. Dopo aver stimato i metri quadrati commerciali - questo il metodo di ricerca - sono stati applicati i nostri valori di riferimento per il mercato immobiliare delle zone stesse”.

Ed ecco, quindi, il “premio” per via Montenapoleone, dove un metro quadrato costa 38.050 euro. L’altra milanese sul podio - dopo la romana via Condotti, seconda - è via della Spiga, sempre nel Quadrilatero, con un prezzo di 31.150 euro al metro quadrato.

Appena appena più accessibili gli immobili di via Sant’Andrea, ancora Quadrilatero - sesta -, dove per un metro quadrato servono 24.250 euro. A chiudere la top ten ci pensano piazza Gae Aulenti - 8.600 euro al metro quadrato - e piazza Cordusio, 7500 euro al metro quadrato.

