Milano, non riesce a pagare 14 euro per una torta e un caffè in Montenapo: denunciato

Si è seduto al tavolo e ha ordinato una bottiglia di acqua, una fetta di cheesecake e un caffè. Quando è arrivato il conto (14 euro) ha detto di non avere il portafogli e di non riuscire a pagare. L'epilogo? Quattro volanti della polizia al Caffè Illy di via Montenapoleone e una denuncia. È successo nella giornata di giovedì 2 gennaio, nei guai un nullatenente di 39 anni.

L'uomo, secondo quanto riferito dalla Questura, ha detto al cassiere di aver dimenticato il portafogli in albergo, salvo poi non saper dare alcuna informazione sul luogo in cui alloggiava. È quindi scattata la chiamata alle forze dell'ordine e per il 39enne è scattata una denuncia per insolvenza fraudolenta.