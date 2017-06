Prestigioso showroom in una palazzina vip di Milano vende capi di moda tarocchi: 7 arresti

Sette aritigiani pellettieri di Firenze sono stati arrestati dalla guardia di finanza. Sono accusati di contraffazione, commercializzazione di prodotti con marchi industriali falsi e ricettazione.

Gli artigiani avrebbero falsificato prodotti di note griffe dell'alta moda come Hermes, Louis Vuitton, Chanel, Balenciaga, Gucci, Prada, Cavalli e Céline. Sotto sequestro 147.000 pezzi per un valore allo smercio di vari milioni di euro.

Nell'operazione, i finanzieri fiorentini hanno ritrovato a Milano uno showroom allestito in un condominio vip nel cosiddetto "Quadrilatero della moda". in una palazzina dove abitano personaggi della televisione e dello spettacolo.

Secondo le indagini della guardia di finanza facoltosi acquirenti erano disposti a spendere cifre importanti per prodotti falsi ma di alta manifattura italiana, cioè molto simili agli originali. Per esempio, la borsa 'Birkin' in pelle di coccodrillo del Nilodi Hermes, una delle borse più costose al mondo, era venduta a 18 mila euro.

L'inchiesta, coordinata dal pm Ester Nocera di Firenze, è denominata 'Himalayan'.