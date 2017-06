Sfregiata Ferrari parcheggiata in Montenapo, ragazzini inseguiti tra le vie del centro storico

Prima ha visto alcuni ragazzini vicino alla sua Ferrari, quando si è avvicinato ha notato una profonda riga. Tradotto: qualcuno gliel'aveva danneggiata — probabilmente con un chiodo — in pieno centro a Milano, in via Montenapoleone. E così l'uomo, uscito intorno alle 19 di domenica da una gioielleria con il figlio, ha segnalato il fatto al 112 mentre il giovane seguiva i ragazzini che nel frattempo si erano allontanati.

Le volanti della Questura di Milano hanno rintracciato il gruppetto dopo pochi minuti e li hanno accompagnati in via Fatebenefratelli dove li aspettava il proprietario della Ferrari. Inizialmente l'uomo era deciso a denunciarli — si era ritrovato un danno da quasi 10mila euro — ma i giovani hanno negato dicendo di essersi avvicinati per scattare qualche fotografia. Ogni certezza è caduta quando i poliziotti gli hanno chiesto se fosse davvero sicuro che i responsabili del fatto fossero i ragazzini.

Il padrone dell'auto è stato assalito dai dubbi e per chiudere la vicenda ha presentato sì una denuncia, ma contro ignoti.