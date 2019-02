Milano, colpo in casa di un imprenditore in zona Quadrilatero: smurata la cassaforte

Colpo da oltre 15mila euro in un appartamento in centro a Milano, nella serata di sabato. Lo riferiscono i carabinieri che hanno ricevuto la denuncia di un imprenditore, proprietario di un'abitazione in via San Pietro All'Orto, zona Quadrilatero della Moda.

Il furto in via San Pietro All'Orto

Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Radiomobile. La vittima, un italiano di 40 anni, ha riferito di essersi allontanato di casa dalle 19 fino alle 23 di sabato. I ladri hanno smurato una cassaforte dopo aver infranto una finestra per accedere nell'appartamento, al quarto piano di una signorile palazzina.

Stando alle stime dell'imprenditore, nella cassaforte c'erano circa 15mila euro tra soldi in contanti e gioielli.