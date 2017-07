Quadrilatero: turista derubata della borsa nel negozio di lusso

Era entrata nel negozio di lusso e stava provando alcuni oggetti. Mentre si specchiava, però, le hanno portato via la borsa.

E' successo nel tardo pomeriggio di venerdì 21 luglio, appena dopo le diciotto, in via della Spiga. La vittima è una turista russa di 41 anni, che era entrata da Dolce e Gabbana per curiosare.

La donna si stava specchiando e aveva appoggiato la borsa. Quando si è nuovamente girata, non c'era più.

All'interno due Iphone, un mazzo di chiavi, varie carte di credito e banconote. Nessuna traccia dei ladri: indaga la polizia.