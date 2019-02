Colpo grosso nella boutique: "clienti" rubano due giubbotti di coccodrillo da 120mila euro

Ha distratto la commessa chiedendole di poter provare un paio di scarpe. Poi, invece, ha afferrato il bottino ed è scappato, insieme al suo complice.

Colpo grosso di due finti clienti giovedì pomeriggio nello showroom di Hettabretz a Milano, da dove sono spariti due giubbotti in pelle di coccodrillo dal valore totale di 120mila euro. Stando a quanto finora accertato dalla polizia, i due si sono presentati verso le 18 nella boutique del marchio bolognese, che tre anni fa ha aperto il suo negozio al piano terra di palazzo Borromeo d'Adda.

Il primo ladro ha parlato per qualche secondo con la commessa e le ha poi chiesto di fargli vedere un paio di scarpe che erano in esposizione. A quel punto la donna si sarebbe spostata sul retro per prendere l'articolo richiesto e in quel momento l'uomo e il "collega" avrebbero preso le due giacche e sono scappati.

I giubbotti erano venduti a 60mila euro ciascuno. Sul furto indaga la polizia.