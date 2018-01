Quadrilatero della moda: rubano scatole piene di Hogan dal furgone della boutique di lusso

'Colpo' al Quadrilatero della Moda, a Milano, giovedì mattina. Qualcuno - "ignoti" - ha rubato diverse scatole con scarpe Hogan e altri marchi di lusso, durante le operazioni di carico scarico merce.

Stando a quanto riferito dalla polizia che indaga sul'episodio, a denunciare l'accaduto è stato il titolare di un negozio. Il furto è avvenuto tra via San Pietro All'Orto e corso Giacomo Matteotti. Sembra che i ladri abbiano rubato le scatole dal furgone mentre gli impiegati stavano scaricando la merce. Quando i dipendenti hanno notato l'ammanco, i responsabili hanno subito avvertito le forze dell'ordine.

Un furto analogo era avvenuto a fine novembre 2017 in via Montenapoleone, poco distante. In quell'occasione era stato derubato il corriere di una boutique di lusso.