Milano, furto nella boutique Krizia di via della Spiga: rubata borsa da 1200 euro in vetrina

Ha afferrato la borsa e in un attimo, prima che qualcuno potesse accorgersi di tutto, è scappato, facendo perdere le proprie tracce.

Colpo grosso lunedì pomeriggio in via della Spiga, pieno Quadrilatero della moda a Milano, dove un ladro - per ora ignoto - ha rubato una borsa da 1200 euro all’interno della boutique di Krizia.

L’uomo, secondo quanto finora ricostruito dalla Questura, ha “strappato” la borsetta da un manichino che era in vetrina ed è immediatamente scappato, prima dell’arrivo della polizia.

Gli stessi agenti, giovedì pomeriggio, erano invece riusciti ad arrestare un mongolo di quarantanove anni e una sua connazionale di un anno più grande che avevano appena rubato un paio di scarpe da ottocento euro all’interno del negozio di “Giò Moretti” in via della Spiga.