Montenapo, in metro con la spranga di ferro: 50enne arrestato mentre forza le macchinette

Credeva di essere lontano da occhi indiscreti e così è entrato in azione. Ma, senza che lui se ne accorgesse, a guardarlo c'era un addetto alle pulizie che ha dato l'allarme e lo ha fatto finire in manette.

Un uomo di cinquanta anni, un cittadino italiano con numerosi precedenti, è stato arrestato domenica sera nella stazione metropolitana di Montenapoleone con l'accusa di tentato furto aggravato.

L'allarme ai carabinieri del Radiomobile è arrivato alle 20.20, quando un trentenne filippino - che lavora come addetto alle pulizie - ha notato un uomo con una spranga di ferro in mano aggirarsi sulla banchina in direzione Comasina.

A quel punto il testimone ha chiamato il 112 e ha continuato a controllare i movimenti del ladro, che si è avvicinato a un distributore cercando di forzarlo per prendere le monetine.

A bloccarlo sono stati proprio i militari, che lo hanno subito trovato - grazie alle indicazioni del giovane filippino - e arrestato.

Poco più di mezz'ora dopo, invece, la stessa sorte è toccata a due donne, entrambe rom. Loro, con la complicità di altre tre ragazze, hanno rubato cinquemila euro a un turista libico che stava salendo in metro a Duomo.