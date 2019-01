Due ladri 'di moda' in azione al Quadrilatero: tentano colpo da Prada in via Della Spiga

L'allarme del negozio collegata direttamente con la centrale operativa della polizia li ha traditi. Così, nel giro di una manciata di minuti, all'1.39 di venerdì, su di loro c'erano gli agenti delle volanti che hanno impedito l'ennesimo 'colpo' nel Quadrilatero della Moda di Milano.

A finire in manette per il tentato furto nella boutique di Prada in via Della Spiga sono un serbo e un ucraino di 51 e 50 anni. La coppia è stata fermata mentre forzava la saracinesca del negozio. All'arrivo dei poliziotti, i due erano già riusciti a danneggiare la serratura.

Avevano una Volvo di grossa cilindrata. All'interno della vettura nascondevano un borsone con una sega circolare e numerosi attrezzi per forzare e scardinare porte blindate e sistemi di sicurezza in genere.

Segno che non erano dei pivellini, secondo quanto rivelato dalla Questura. Il 51enne serbo, in particolare, è noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti penali e aveva perfino una condanna definitiva da scontare. Adesso, lui è il suo collega, sono stati rinchiusi con l'accusa di furto pluriaggravato.

Il precedente: colpo da 100mila euro da Prada

Nello stesso negozio poco più di un anno fa c'era stato un furto da oltre 100mila euro. Il colpo, un spaccata compiuta da due soggetti col volto coperto, aveva fruttato ai ladri una cinquantina di prodotti tra borse e portafogli.

I ladri erano riusciti a scappare prima dell'arrivo dei carabinieri, ed era stato compiuto, anche in quel caso, in piena notte.