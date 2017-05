Milano centro: le strappa il cellulare e scappa, fermato dalla polizia

Lo scorso pomeriggio, nell'elegante e centralissima via Senato, in pieno giorno, un trentaquattrenne cittadino del Gambia è stato arrestato per aver strappato dalle mani di una quarantenne il suo cellulare mentre lei lo stava usando.

Secondo il racconto delle forze dell'ordine, la donna, sotto choc, ha intercettato una volante, in zona durante il controllo del territorio, e urlando in preda al panico indicava la direzione dove il ladro era scappato.

Il malvivente, irregolare sul territorio e con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato fermato all’interno dei giardini pubblici “Indro Montanelli” e arrestato.

Non ha opposto resistenza e ha riconsegnato il cellulare. Si cerca ora di capire se nel medesimo giorno abbia commesso altri furti.