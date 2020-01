Milano: turisti acquistano gioielli di Cartier in Montenapoleone, derubati appena escono dal negozio

Disavventura per una coppia di turisti, sabato pomeriggio, in via Montenapoleone. Sono stati derubati in strada: due donne hanno portato loro via due anelli appena acquistati per un valore di 3.300 euro.

I due turisti (un uomo di 37 anni e una donna di 32) erano appena usciti dalla boutique di Cartier, dove avevano acquistato gli anelli, e stavano camminando lungo via Montenapoleone. Sono stati avvicinati da due donne, vestite di nero secondo la descrizione fornita dalle vittime. Una di loro li ha distratti, l'altra ha preso a rovistare nella borsa della 32enne trovando la busta con i due anelli.

Ai due non è rimasto altro da fare che chiedere aiuto alle forze dell'ordine. Sul posto è arrivata la polizia, che ora indaga sul furto.

Derubata in un negozio del Quadrilatero

Sempre nel pomeriggio di sabato, una donna ucraina di 52 anni è stata derubata all'interno di una boutique di via della Spiga. Aveva appoggiato la giacca su una poltrona per provarsi degli abiti e una donna, rimasta al momento ignota, ha sfilato dalla giacca 4 mila euro in contanti. Anche in questo caso indaga la polizia.