Montenapoleone, furto a una cliente nella boutique di Versace

Furto nel negozio di Versace in via Montenapoleone a Milano, ai danni di una cliente dell'esercizio.

E' successo nel pomeriggio di venerdì 2 giugno. La donna, un'indiana di 52 anni, è entrata da Versace intorno alle due e mezza insieme alla sua famiglia e ad alcuni conoscenti. Ad un certo punto, mentre era in giro per il negozio, si è resa conto di non avere più la sua borsa, del valore di circa 300 euro.

Non si è accorta, però, del furto. Qualche malintenzionato aveva approfittato di un suo attimo di distrazione.

All'interno della borsa non c'era niente di valore: documenti, carte e denaro erano infatti custoditi dal marito. Sull'episodio indaga la polizia.