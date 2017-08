Incidente in via della Spiga, crolla il pavimento: operaio precipita nel vuoto per 7 metri, ferito

Mentre lavorava nel sottotetto della struttura, il pavimento ha ceduto sotto i suoi piedi. A quel punto, senza nessun appiglio, è caduto nel vuoto, finendo la sua corsa soltanto dopo un volo di circa sette metri.

Grave incidente sul lavoro giovedì pomeriggio nella centralissima via della Spiga a Milano. Teatro del dramma è stato l’istituto al civico 29, dove - approfittando della chiusura estiva - sono in corso lavori di rifacimento del solaio.

Stando a quanto finora ricostruito dai carabinieri del Nucleo Radiomobile, a crollare è stato proprio il pavimento del solaio, che inevitabilmente nel crollo ha “lanciato via” l’operaio.

La vittima, un cinquantatreenne italiano, ha riportato alcune contusioni e ferite, ma fortunatamente non ha mai perso conoscenza. Soccorso da un’ambulanza e un’auto medica del 118, l’uomo è stato accompagnato al Policlinico di Milano, dove si trova tuttora ricoverato, ma non in pericolo di vita.