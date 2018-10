Rapinatori in azione da "Dolce & Gabbana": aggredita la responsabile, presi uomo e donna

Quando l'antifurto del negozio è suonato, hanno lasciato cadere la borsa a terra e hanno finto di non saperne niente. Poi, una volta in trappola, hanno aggredito una dipendente e hanno cercato di guadagnarsi una via di fuga, inutilmente.

Una donna e un uomo - 44 anni lei, 28 lui, entrambi peruviani irregolari e con precedenti - sono stati arrestati giovedì sera dalla polizia con l'accusa di tentata rapina in concorso.

Le manette per loro sono scattate in corso Venezia, dove - poco prima delle 19.30 - hanno cercato di rubare una borsa dal valore di duemila euro dal negozio di Dolce & Gabbana. Quando sono stati scoperti grazie al sistema anti taccheggio, i due si sono scagliati contro la responsabile del locale e hanno poi cercato di scappare. Gli agenti, però, li hanno raggiunti poche decine di metri più in là e li hanno bloccati.

La vittima, spintonata e strattonata, fortunatamente è rimasta illesa e non ha avuto bisogno dell'arrivo dei soccorritori del 118.