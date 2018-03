Cade dalle scale mobili del metrò e muore dopo tre giorni: aperta inchiesta

E' deceduta in ospedale un'anziana che, tre giorni prima, era caduta sulle scale mobili del metrò, a San Babila. Il figlio ha presentato una denuncia ed è stata aperta una inchiesta. Ne riferisce Gianni Santucci sul Corriere della Sera.

La caduta non sembrava inizialmente grave: la donna si era fatta trasportare dai sanitari del 118 al pronto soccorso in codice giallo. Ma le sue condizioni si sono aggravate fino a provocarne la morte. La caduta risale a mercoledì 21 febbraio, il decesso al sabato successivo.

Gli investigatori stanno ora analizzando le immagini di sorveglianza della stazione, come da prassi, per capire da una parte se vi sia stato intervento di qualcuno (una improbabile spinta volontaria o una più plausibile spinta fortuita), anche se da quel che si viene a sapere questo non sarebbe avvenuto; e poi il funzionamento della scala mobile in questione, rinnovata da non molto tempo. Tutto lascia comunque pensare che sia stato semplicemente un drammatico caso.