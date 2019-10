Ecco la boutique in centro a Milano con "i migliori panettoni artigianali d'Italia"

Una boutique nel centro di Milano con al centro il re dei dolci: il panettone. Meglio: 25 declinazioni del classico dessert del periodo natalizio, tutte selezionate da Iginio Massari. È il temporale store Panettone Day che aprirà le sue porte in Corso Garibaldi 42 a Milano (solo dal 7 ottobre fino al 3 novembre).

All’interno dello store saranno in vendita curiose e raffinate varianti del panettone tra ricette tradizionali e creative per una proposta di qualità in grado di conquistare e incuriosire il palato dei buongustai milanesi.

"La creatività nel nostro lavoro rappresenta un elemento fondamentale, ma bisogna saper stupire con intelligenza e avere sempre come obiettivo la ricerca di un sapore in grado di conquistare il cliente — ha raccontato Iginio Massari presidente della giuria del concorso Panettone Day -. Il pasticcere è un artista in grado di far incontrare poesia, abilità e tecnica nella sue creazioni".

Anche quest’anno il Temporary Store sarà ricco di novità ed eventi, a partire dalla serata benefica del 17 ottobre organizzata in collaborazione con il produttore belga di cioccolato Callebaut e finalizzata a supportare la List - Lega Italiana di Lotta ai Tumori - il cui ricavato andrà in beneficienza alle iniziative promosse dall’associazione.