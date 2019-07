Ecco la nuova piscina comunale in pieno centro a Milano: "Sarà pronta entro il 2022"

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per la costruzione di una nuova piscina pubblica in via Fatebenesorelle a Milano (zona Moscova).

La nuova struttura sarà dotata di due vasche, spogliatoi, palestra, area ristoro, uffici, infermeria, solarium, locali depositi, impianti e locali tecnici, oltre a spogliatoi con ingresso autonomo per l’adiacente struttura sportiva Play More. La prima fase di intervento durerà circa 6 mesi e comprende le indagini archeologiche e le bonifiche da eventuali ordigni bellici. Successivamente partiranno gli scavi per la realizzazione del centro natatorio, che — come riferito da Palazzo Marino — sarà pronto entro il 2022.

L'impianto, del valore di 5 milioni, verrà realizzato nell'ambito degli oneri dell'intervento relativo al Garage Traversi e accompagna la crescita di impianti sportivi che si verificherà a Milano da qui alle Olimpiadi del 2026.

“Parte finalmente un intervento molto atteso nel quartiere Moscova che andrà ad ampliare l’offerta di strutture sportive in città – dichiarano gli assessori all’urbanistica Pierfrancesco Maran e allo sport Roberta Guaineri –. Nella Milano che si prepara alle Olimpiadi 2026 questo è uno dei tanti tasselli che porterà a un potenziamento importante degli impianti cittadini, dalla piscina che nascerà al quartiere Adriano al PalaItalia a Santa Giulia, alla riqualificazione del Palasharp e quella dell'Agorà, lo stadio del Ghiaccio in via Ciclamini. Tutti interventi possibili grazie a una stretta sinergia tra pubblico e privato”.

Tra le opere a scomputo oneri dell’intervento sono previste anche la riqualificazione e risagomatura di via Fatebenesorelle, con la realizzazione di nuovi marciapiedi, scivoli, posti auto e moto, segnaletica orizzontale e verticale e nuovi arredi. Saranno inoltre realizzati nuovi tratti della rete idrica e della rete fognaria.