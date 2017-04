Fininvest vende l'Odeon: sei "pretendenti". In futuro, un grande negozio e uffici (o albergo)

Il cinema Odeon va all'asta: la Fininvest, proprietaria della struttura, messo a gara la storica sala di via Santa Radegonda e, secondo quanto viene fatto sapere, hanno risposto in sei. Si tratta di investitori interessati al mercato immobiliare. Il gruppo Fininvest, nel 2014, puntava ad ottenere cento milioni di euro, senza successo. Il problema sta nel fatto che la struttura non è totalmente flessibile, tra vincoli della sovrintendenza e spazi interni non totalmente rimodulabili.

La zona rimane comunque molto appetibile, affacciata su piazza del Duomo, accanto alla Rinascente e molto vicino al futuro Apple Store di piazza del Liberty. E il cinema The Space, che rimarrebbe aperto, sarebbe relegato al sotterraneo, liberando tra l'altro la storica Sala Uno, che sarebbe trasformata in negozio anche se preservando la forma per vincolo di sovrintendenza.

Le manifestazioni di interesse saranno analizzate da Fininvest che selezionerà alcune di loro, a cui chiedere una proposta definitiva di acquisto. Il Biscione vorrebbe arrivare al massimo dopo l'estate a vendere l'immobile.

Ad essere interessati all'acquisto, si diceva, sono sei nomi: Starwood, Prelios, Kryalos, Fortress, Coima e Generali. Cambierebbe la destinazione: se il primo nome è quello della nota catena d'alberghi, gli altri sono "semplici" investitori immobiliari che, presumibilmente, trasformeranno il palazzo in uffici. Fermo restando, come detto, che il piano terra (compresa la Sala Uno) sarà un unico grande "retail".