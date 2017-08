Precipita al suolo e rimane intrappolato: attimi di paura in strada

Un volo di qualche metro, poi lo schianto a terra. È rimasto intrappolato nell'intercapedine tra il marciapiede e un palazzo, fortunatamente non è successo nulla di grave: se l'è cavata con una lesione a una caviglia e un brutto spavento. È successo nella mattinata di venerdì 4 agosto in via Beatrice d'Este a Milano (zona Ticinese), protagonista del fatto: un operaio di 24 anni.

Il giovane stava scendendo da una scala a pioli quando è precipitato al suolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con il nucleo Saf che hanno estratto dall'intercapedine il 24enne. Successivamente è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso del Fatebenefratelli. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

Secondo quanto trapelato la caduta sarebbe stata causata dal cedimento di un gradino della scala a pioli. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Milano.