Paura a Brera, uomo urla e tira oggetti in strada: era il padre di Belen, ricoverato

Avrebbe gettato qualsiasi cosa dalla finestra di casa sua. Poi, una volta fermato, sarebbe finito in ospedale in "evidente stato di alterazione psico-fisica".

Giornata decisamente movimentata, quella di domenica, per Gustavo Rodriguez, papà delle showgirl argentine Belen e Cecilia. Nel primo pomeriggio, stando a quanto riferito da "Il Giorno", l'uomo avrebbe infatti iniziato a urlare e lanciare oggetti in strada dalla sua abitazione in via Fiori Chiari, cuore di Brera.

Raccontano Palma e Vazzana sul quotidiano:

Sul posto arrivano nel giro di pochi minuti le Volanti della polizia e una pattuglia dei ghisa in ausilio: gli agenti riescono a tranquillizzare l’uomo, sulla sessantina, che poi viene caricato in ambulanza e trasportato in ospedale.

Non è chiaro, ad ora, se Rodriguez - che ha un passato da pastore anglicano - fosse sotto effetto di alcol o stupefacenti, ma quel che è certo è che è finito in ospedale per i controlli del caso.

Al momento, stando a quanto appreso, l'uomo non è stato denunciato.

A ottobre a fare i conti con le forze dell'ordine era invece stata sua figlia Belen. La Locale l'aveva fermata mentre viaggiava fuori dal tettuccio di un'auto con a bordo suo fratello Jeremias e un amico. Dopo un rimprovero, alla fine i ghisa avevano lasciato andare i tre.