Sentinelli, il flash mob di solidarietà per palme e banani: "La diversità è un valore"

Un sit-it di "solidarietà" alle palme e ai banani (qui tutta la vicenda) è andato in scena nel pomeriggio di domenica, a Milano, in Duomo. Il gruppo di attivisti 'Sentinelli di Milano' infatti ha organizzato il flash mob per le nuove aiuole disegnate da Starbucks, che tante polemiche hanno creato nei giorni scorsi.

La protesta è nata per l'accezione razzista che hanno preso le critiche ai nuovi giardini, dopo le parole di molti esponenti del centrodestra milanese. E così, piazza Duomo, è stata riempita "con una pianta o un frutto o un ortaggio di qualsiasi forma, colore e provenienza per dire che la diversità è un valore che ha contribuito a far grande Milano".

"In quanto a voi, fomentatori di odio verso tutto ciò che arriva da lontano - vegetazione compresa, vi sfidiamo - dicono i Sentinelli -. Applicate per primi i vostri slogan rinunciando a tutto ciò che non è italiano: togliete dai vostri giardini e balconi gerani, iris, bouganville, ficus, orchidee, ninfee; eliminate dalla vostra dieta patate, pomodori, tè e caffè, tutte le spezie e pure il mais con cui fate la polenta; buttate tutti i cellulari, non ce n'è uno che sia uno fabbricato in Italia; licenziate dalle vostre famiglie ogni badante e baby sitter che non rispetti rigorosamente i vostri criteri territoriali. Solo dopo aver fatto questo potrete chiedere credibilità".

In tanti quindi si sono presentati con un cartello che indicava la provenienza, rigorosamente straniera, di tanti ortaggi d'uso comune, non vituperati come le palme in Duomo.