Palme in Duomo: manifestazione dei Sentinelli a difesa della diversità

Politicizzazione delle palme, parte seconda. I sentinelli di Milano annunciano una manifestazione, per domenica 26 febbraio, presso le palme di Starbucks in piazza del Duomo, in risposta al presidio che, sabato 19, aveva organizzato Casa Pound al grido di "difendiamo Milano". L'estrema destra e la Lega Nord gridano alla "islamizzazione" e alla "africanizzazione", discorsi che stridono un po', pensando alle centinaia di palme (pubbliche e private) presenti nella città di Milano e al fatto che l'Italia è piena di questo albero.

Nel mezzo anche l'episodio della palma bruciata da un ignoto vandalo, poco dopo la mezzanotte di domenica 20 febbraio. Per la cronaca, una testimone ha descritto alla polizia locale il giovane ("ben vestito") che, dopo avere appiccato il fuoco, si è dileguato verso la Galleria. I vigili gli stanno dando la caccia.

E ora l'appuntamento per le tre del pomeriggio di domenica con "Piantàtela lì". I Sentinelli invitano chi parteciperà alla manifestazione a portare un vegetale (pianta, frutto o ortaggio) "di qualsiasi forma, colore e provenienza per dire che la diversità è un valore che ha contribuito a fare grande Milano". E poi attaccano, sfidando Casa Pound: "Togliete dai vostri giardini gerani, iris, bouganville, ficus, ordchidee, ninfee; eliminate patate, pomodori, tè e caffè e pure il mais con cui fate la polenta". Sottofondo musicale della manifestazione, le canzoni di Giuliano Palma. Ovviamente non per caso.

Già, perché effettivamente la dieta e il paesaggio che crediamo "ci appartengano", in realtà sono la sedimentazione di innesti di molte diverse provenienze. Quante volte, ad esempio, diciamo "limoni di sicilia" senza pensare che i limoni non sono siciliani autoctoni?