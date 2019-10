Dal pain au chocolat alla ganaches: ecco l'atelier del cioccolato in centro a Milano

Dolci ispirati alla tradizione francese: croissant, pain au chocolat e golose torte mono porzione, ma anche pasticceria salata per pranzi veloci o aperitivi a base di Vermouth e cioccolato. È la nuova boutique del cioccolato di Corso Magenta a Milano di Guido Gobino.

Il negozio è il secondo presente in città e all'interno si possono trovare i prodotti più iconici come tourinot, le ganaches e le praline insieme a tutta la gamma di cioccolato di produzione Guido Gobino, ma anche degustare specialità a base di cioccolato e caffè tipiche della tradizione torinese e altre specialità di pasticceria.

“Vedere prendere vita un progetto a cui si è lavorato per molto tempo è sempre motivo di orgoglio e felicità: la Bottega di Corso Magenta rappresenta un approdo strategico per un ulteriore sguardo volto in avanti, un punto fermo per evolvere ancora rimanendo sempre fedeli al nostro DNA. – Sottolinea Guido Gobino - ogni giorno da sempre seguo di persona e con passione tutta la lavorazione del cacao e i suoi processi interamente in azienda, dalla tostatura alla raffinazione, sono come un farmacista nel suo laboratorio”.