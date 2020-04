Milano, ragazzino aggredito e pestato a sangue in pieno centro: denunciati due clochard

È stato trasportato in codice rosso al Policlinico il clochard di 17 anni che nella serata di domenica 5 aprile è stato aggredito da altri due senzatetto al culmine di una furibonda lite in Piazza Cavour a Milano, pieno centro della città. I due aggressori, due uomini di 60 e 41 anni, sono stati denunciati per lesioni personali dalla polizia.

Tutto è accaduto intorno alle 22 all'angolo con via Manzoni. I tre, secondo quanto riferito della Questura, avrebbero iniziato a litigare per futili motivi e al culmine della discussione il 60enne e il 41enne, entrambi cittadini cecoslovacchi, hanno aggredito il 17enne. A Fermarli e a chiamare i soccorsi sono stati gli agenti di via Fatebenefratelli che si sono accorti di quanto stava accadendo mentre stavano svolgendo un servizio di controllo del territorio.

Il 17enne, privo di conoscenza, è stato accompagnato in codice rosso al Policlinico dai sanitari del 118. Le sue condizioni sono migliorate con il passare delle ore e sembra non essere in pericolo di vita.

Il precedente: ragazzino aggredito e accoltellato in via Natta

Nel pomeriggio di martedì 31 marzo un ragazzo di 19 anni era stato aggredito e accoltellato da un senzatetto in via Natta a Milano. Anche in quel caso il giovane era stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso mentre per l'aggressore erano scattate le manette con l'accusa di tentato omicidio.