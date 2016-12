Piazza Castello, possono circolare residenti, taxi e moto

Da mercoledì 28 dicembre piazza Castello riapre al traffico e potrà parzialmente essere attraversata da residenti, taxi e motoveicoli usando la corsia finora riservata ai tram (controviale) tra via Minghetti e via Quintino Sella in entrambi i sensi di marcia. Il capolinea dei mezzi pubblici sarà effettuato in via Ricasoli, mantenendo in piazza Castello le fermate.

L'obiettivo è quello di razionalizzare i flussi di traffico in Foro Bonaparte dopo la precedente chiusura totale al traffico di piazza Castello ma anche in conseguenza dei cantieri per la costruzione della linea 4 del metrò.

Presto verranno anche spostati circa quaranta posti auto riservati ai residenti per ripristinare quelli cancellati per realizzare il capolinea del tram in via Ricasoli. Resta comunque l'obiettivo di garantire la vocazione a prevalenza pedonale di piazza Castello.