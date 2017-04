Riapre piazza Beltrami: è il primo tassello per la riqualificazione di Piazza Castello | Foto

È stato riaperto ai cittadini Largo Beltrami, piazzale davanti al Castello Sforzesco in cui si trovavano gli Expo Gate. I lavori nella piazza non sono ancora finiti: in attesa della sistemazione definitiva verrà creata un'area verde temporanea.

I primi alberi sono stati piantumati: nello specifico sonbo stati posizionati 19 vasi con photinia rossa, olea fragrancs e prunus lusitanica. Nelle prossime settimane arriveranno anche delle panchine in legno.

Per la nuova piazza, disegnata dallo studio Genuizzi e presentata lo scorso 4 febbraio, bisognerà aspettare ancora un po'. I viali alberati e la pavimentazione in calcestre potrebbero diventare realtà tra circa due anni: il progetto premiato è solo uno studio preliminare. Secondo una stima di Palazzo Marino l'intervento per ridare un nuovo volto a una delle piazza più amate dei milanesi serviranno circa 12 milioni di euro.