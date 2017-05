Turista accerchiato da tre donne in centro: interviene un poliziotto e blocca due ladre

Disavventura per un turista russo a Milano, nel primo pomeriggio di giovedì. L'uomo, un cinquantaduenne, è stato accerchiato da tre donne in piazza Filippo Meda, in pieno centro. In una frazione di secondo gli avevano rubano il portafogli con agilità.

Peccato, per il trio di malviventi, che in quel momento dalla piazzetta del Quadrilatero della Moda, stesse transitando in moto un assistente capo della polizia. Il poliziotto, smontate dal servizio, ha subito compreso la situazione e si è lanciato all'inseguimento a piedi delle tre. Alla fine della corsa, è riuscito a bloccare due delle ladre.

Si tratta di una donna italiana di etnia rom di venticinque anni e di una sua coetanea bosniaca. Entrambe hanno numerosi precedenti penali. La loro complice è ora ricercata dalla polizia.