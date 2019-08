Donna rapinata in piazza della Repubblica a Milano: "Mi ha spinta e strappato il cellulare"

Paura per una donna di 32 anni domenica sera a Milano: è stata spintonata e rapinata del proprio cellulare in piazza della Repubblica, in pieno centro a Milano.

L'aggressione in piazza della Repubblica

Stando a quanto riferito dalla donna, un uomo apparentemente nordafricano l'ha strattonata e le ha strappato di mano il telefonino con il quale stava facendo una chiamata.

Il rapinatore, secondo quanto detto dalla vittima alla polizia, è poi fuggito a piedi in direzione di via Vittor Pisani. La donna non ha riportato ferite ma solo una gran paura. Sul caso indaga la questura.