Rapina in pieno centro: militare dell'esercito fuori servizio insegue il ladro

Rapina in pieno centro nella serata del 31 gennaio. La vittima è una ragazza di circa trent'anni che si trovava in piazza San Fedele, seduta su una panchina insieme ad un coetaneo caporalmaggiore dell'esercito, a Milano per l'operazione "Strade Sicure".

Ad un certo punto un giovanissimo si è avvicinato alla coppia e ha afferrato la borsetta della ragazza per poi scappare. I due, però, lo hanno inseguito a piedi. In piazza Scala, poco distante, una pattuglia dei carabinieri ha notato la scena e ha bloccato il fuggitivo, un marocchino di 19 anni irregolare in Italia e senza fissa dimora. Il giovane è stato arrestato.