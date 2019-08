Rapinano una gioielleria del centro di Milano minacciando il commerciante: 4 arresti

Avevano rapinato, a inizio luglio, una gioielleria del centro di Milano, depredata di gioielli per un valore di 50 mila euro. Ma ora sono stati catturati dal commissariato di Milano Centro. I responsabili sono quattro italiani: una donna di 46 anni e tre uomini, un 46enne, un 53enne e un 33enne, quest'ultimo con un precedente per omicidio. Rispondono di rapina aggravata in concorso.

Le indagini hanno preso avvio dalla denuncia dell'orefice, con negozio in via Santa Maria Fulcorina. La denuncia è stata presentata il 19 luglio a carico di uno dei responsabili, che gli era stato presentato come abile intermediario per il commercio di gioielli con l'estero. Per imbrogliarlo, l'uomo gli ha esibito un assegno come garanzia della compravendita.

Ma il commerciante ha capito che l'assegno non era "buono". Così, all'inizio del mese di luglio, uno dei malviventi si è presentato in negozio: prima ha minacciato l'imprenditore e poi, appoggiando una pistola sul banco, lo ha costretto a consegnare tutta la merce esposta che, tra oro, diamanti e altre pietre preziose, valeva appunto circa 50 mila euro.

Le indagini hanno appurato il concorso dei quattro sia nell'organizzazione del raggiro sia in quella della rapina.