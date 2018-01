Milano, uomo rapinato in Largo La Foppa: buttato a terra e preso a calci dal "branco"

Lo hanno sorpreso da dietro. In tre, lo hanno spintonato a terra e preso a calci. Poi, dopo aver rubato tutto quello che potevano, sono fuggiti. Rapina verso le 18 di martedì pomeriggio in Largo La Foppa, pieno centro città.

A finire nel mirino di tre malviventi - per ora tutti rimasti ignoti - è stato un uomo di quarantotto anni, che è stato aggredito mentre si trovava a passare nella "piazza". Tre persone, secondo quanto finora ricostruito dai carabinieri, lo hanno buttato a terra e gli hanno assestato un paio di calci al corpo prima di rubargli un cellulare, il portafogli e duecento euro in contanti che l'uomo aveva in una borsa.

La vittima, soccorsa da un'ambulanza del 118, è stata trasportata all'ospedale Fatebenefratelli, da dove è poi stata dimessa con una prognosi di quattro giorni per contusioni multiple.