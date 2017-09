Restauro mosaico della Galleria Vittorio Emanuele: quasi finiti i lavori sul "Toro" | Foto

Terminerà a breve, probabilmente nelle prossime ore, l’intervento sul toro nella Galleria Vittorio Emenuale. Il mosaico, consumato dall’usanza di schiacciarne gli “attributi” come rito benaugurante, sarà rimesso a nuovo grazie alla sostituzione delle tessere.

L'intervento fa parte dei più ampi lavori di manutenzione della pavimentazione iniziati a marzo di quest’anno e i quali termineranno fra poche settimane. Gli interventi consistono nella ripresa di diverse zone della pavimentazione a mosaico, sulle quali sono state effettuate le seguenti lavorazioni: rimozione, consolidamento, posa, stuccatura e levigatura delle tesserine.

Le porzioni interessate, ad oggi, sono state in totale 110 per un totale di circa 700 decimetri quadrati di pavimentazione, che hanno richiesto la movimentazione di oltre 4.500 tesserine, in parte già in possesso dei depositi comunali, in parte realizzate ex novo. Per le lavorazioni sono state utilizzate attrezzature idonee al tipo di attività come scalpelli da taglio per ottenere la forma del mosaico, spatoline a foglia per malta e posa e dischi in pasta di diamante per la levigatura.

Milano, la cena esclusiva in Galleria

Tutto pronto per la cena in galleria. Venerdì 15 settembre una maxitavolata sarà allestita sul mosaico restaurato. Gli invitati sono 900 e pagheranno 500 euro a testa per il menù ideato da Carlo Cracco, soldi che poi andranno in beneficenza alla Caritas.