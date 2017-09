Una parete di maschere: la Rinascente si trasforma per la settimana della moda | Foto

Una parete interamente di maschere colorate, tutte diverse una dall'altra. È la nuova facciata della Rinascente di Milano, grande magazzino di Piazza Duomo. Si tratta de "Il cosmo della bellezza", una delle sette installazioni pensate per abbellire la città durante la settimana della moda che prenderà il via il prossimo 20 settembre. Per il momento l'area attorno al grande Magazzino transennata: gli operai stanno ultimando i lavori.