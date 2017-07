Gratis in risciò nel centro di Milano a luglio: le informazioni

Un passaggio in risciò gratis nel centro di Milano? Per il mese di luglio sarà possibile, grazie all'iniziativa di un noto bouquet di televisione satellitare, che mette a disposizione i risciò - e gli accompagnatori - per farsi accompagnare alla destinazione desiderata, lungo le piste ciclabili e altri percorsi ciclopedonali del centro cittadino.

I passeggeri, a bordo dei risciò, avranno a disposizione un tablet per visionare alcuni contenuti delle emittenti televisive collegate all'azienda: film, serie tv, sport, show, documentari e altro ancora. E non solo: terminata la corsa riceveranno un omaggio "ad hoc".

Numerosi i luoghi in cui saranno presenti i risciò. Tra questi, Piazza Gae Aulenti, Corso Como, le zone Garibaldi/Brera e Cairoli/Castello Sforzesco, Via Dante, Piazza Cordusio/Via Mercanti, Piazza Duomo, C.so Vittorio Emanuele, San Babila, i Giardini Montanelli, la Darsena, Piazza XXIV Maggio, Corso di Porta Ticinese, Colonne di San Lorenzo, Arco della Pace, Corso Sempione, Parco Sempione, P.za Duca D’Aosta, Via Vittor Pisani, Piazza della Repubblica.