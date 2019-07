Rissa tra giovanissimi in piazza Mercanti: quattro in ospedale, indagano i vigili

Lite in pieno pomeriggio tra cinque giovanissimi in piazza dei Mercanti, nel centro di Milano, a due passi dal Duomo.

E' successo dieci minuti dopo le cinque. Il bilancio finale è di quattro ragazzi in ospedale tra i 16 e i 20 anni, nessuno in gravi condizioni. A chiamare i soccorsi del 118 è stata una pattuglia della polizia locale che si trovava nelle vicinanze della piazza ed è subito intervenuta insieme alla squadra mobile e ai carabinieri.

Non è ancora nota l'esatta dinamica della lite, così come la ragione per cui è scattata. Si presumono comunque motivi banali. I giovani erano nei pressi di McDonald's, che ha un'entrata su piazza dei Mercanti. I sanitari del 118, intervenuti con due ambulanze, hanno trasportato quattro dei protagonisti al pronto soccorso.

Uno dei feriti aggressivo coi soccorritori

In particolare, un 18enne è stato portato in codice giallo al Policlinico, accompagnato anche dagli agenti della polizia locale. Aveva un leggero trauma cranico e qualche abrasione agli arti e si è mostrato estremamente agitato e aggressivo anche nei confronti dei soccorritori.

Altri tre (un 20enne e un 16enne) sono stati portati invece al Fatebenefratelli in codice verde. Presentavano ferite di minor rilievo, come al dito di una mano, al polso o al torace, alcune provocate sicuramente dai cocci di una bottiglia di vetro.

L'indagine è affidata alla polizia locale. I cinque sono di origine nordafricana e non sono ancora stati identificati perché privi di documenti.