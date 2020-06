Cantiere M4, durante gli scavi si apre una voragine in centro a Milano: palazzo evacuato

Palazzo evacuato e costruttori al lavoro. Succede in via Santa Sofia a Milano dove, a causa dei lavori per la costruzione della nuova Metropolitana M4, si è aperta una voragine vicino alle fondamenta dell'edificio.

L'allarme è scattato intorno alle 9.30, come riferito dalla centrale operativa di via Messina. Sul posto sono intervenute sei squadre che stanno evacuando l'immobile, attualmente sono state messe al sicuro circa 20 persone ma le operazioni stanno proseguendo. Per il momento sembra che la struttura non presenti segni di cedimento: i costruttori stanno intervenendo con delle betoniere per iniettare cemento alla base dell'edificio e mettere in sicurezza il terreno circostante.

Voragine in via Santa Sofia: cosa ha causato il cedimento

Secondo quanto riferito appreso da MilanoToday la voragine è stata causata dal cantiere per la nuova metropolitana M4. Nello specifico, durante un lavoro di collegamento dello scavo alla galleria, si è registrato un cedimento al livello delle cantine del palazzo. Gli operai, più nello specifico, stanno lavorando per creare gli ingressi e le uscite di emergenza che serviranno la metro quando sarà operativa. Non si tratta di ingressi per la stazione ma di locali secondari.