Porta Vigentina, ribellione del quartiere contro i senzatetto nell'ex scuola

Polemiche sul nuovo centro d'accoglienza per i senzatetto in parte del complesso di corso di Porta Vittoria 15, in centro a Milano. Sono centinaia le firme raccolte nella zona, per protestare contro la decisione dell'assessorato alle politiche sociali. Lo stabile è sostanzialmente mezzo abbandonato: ex collegio Calchi Taeggi, poi scuola superiore Oriani Mazzini, fu assegnato nel 2015 all'Accademia di Brera, che però ha rinunciato ad usarlo. Nel frattempo nella struttura ci sono un asilo, una biblioteca e alcuni servizi comunali.

Il tema è l'emergenza freddo: d'inverno i clochard che dormono all'aperto sono a rischio e, per limitare il fenomeno, il comune di Milano è sempre alla ricerca di nuovi posti per aumentare l'offerta del riparo notturno. L'obiettivo è arrivare a 2.780 posti per i mesi più freddi. Una decina (non di più) di locali dell'ex scuola dovrebbero essere utilizzati soltanto dal 2 gennaio al 31 marzo 2017, con volontari formati allo scopo e presenti durante la notte. Unico servizio aggiuntivo, la cena offerta dai volontari stessi. Saranno loro ad "autogestire" lo spazio: si chiama gruppo "Emergenza Freddo" e l'assessorato alle politiche sociali ha voluto dargli fiducia.

Ora, con il quartiere ribellatosi, occorre vedere come si evolverà la vicenda. Certo, è paradossale che, da una parte, chi vive in centro si lamenti del "degrado" costituito dai clochard che dormono sotto i portici di corso Vittorio Emanuele o di via Vittor Pisani e, dall'altra parte, anche delle soluzioni che via via si trovano.