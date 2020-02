Braccato dalla polizia in centro a Milano, cerca di ferirsi e sfonda una vetrata: arrestato

Era stato fermato dai poliziotti e in quel frangente ha cercato di ferirsi. Una volta all'interno degli uffici della polmetro di Duomo ha sfondato una vetrata. L'epilogo? Le manette con l'accusa per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. È successo in corso Vittorio Emanuela a Milano nella serata di lunedì 10 febbraio.

Tutto è accaduto qualche minuto prima delle 19 quando gli agenti sono intervenuti per bloccare due cittadini marocchini di 24 e 17 anni che, come riferito dalla questura, avevano cercato di derubare una passante del cellulare. In questo frangente il giovane avrebbe iniziato a compiere gesti autolesionisti ma è stato fermato e accompagnato negli uffici della Polmetro dove poi ha sfondato la vetrata.

Per lui sono scattate le manette; il 17enne che era con lui, invece, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.