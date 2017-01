Si arrampica su un'impalcatura del Palazzo di Giustizia e minaccia di buttarsi nel vuoto

Strada chiusa (via Freguglia) e caos nei pressi del tribunale di Milano. Nel pomeriggio di martedì 10 gennaio un uomo, per cause da accertare, si è arrampicato su un'impalcatura del palazzo di giustizia di Milano minacciando di buttarsi nel vuoto.

"Sono 12 anni che la giustizia se la prende con me e non mi lascia in pace", ha continuato a ripetere. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, gli agenti della questura e i carabinieri.

I pompieri hanno raggiunto l'uomo per convincerlo a desistere, sono saliti sull'impalcatura anche un ufficiale dei carabinieri e una psicologa. L'uomo, tuttavia, non ha desistito: è rimasto aggrappato al traliccio, a circa quindici metri di altezza.

L'uomo ha chiesto di parlare con l'ex pm di Mani Pulite Gherardo Colombo e con il magistrato Alberto Nobili, che si sono recati su una base più alta rispetto all'impalcatura e hanno dialogato con lui. Sul posto anche il procuratore della repubblica Francesco Greco.

Infine, verso le sei del pomeriggio, l'uomo ha lasciato l'impalcatura per entrare in una delle finestre di Palazzo di Giustizia.