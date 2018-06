16 tartarughe protette trovate in uno scatolone ai Giardini Pubblici

Sedici tartarughe di terra sono state trovate in uno scatolone dentro i Giardini Pubblici. E' successo venerdì pomeriggio. A trovarle un gruppo di persone, attirate dal rumore e dai piccoli movimenti provenienti dall'interno del cartone, che era stato appoggiato a terra in una zona vicino all'ingresso di via Palestro.

Una donna che stava facendo jogging nel parco ha poi consegnato le tartarughe all'Enpa, i cui operatori le hanno reidratate dando loro acqua e cibo. Sul caso è stato aperto un fascicolo per abbandono di animali e detenzione di specie protette, con denuncia contro ignoti. Le tartarughe (della specie Testudo hermanni) sono sotto sequestro e detenute nella sede di Enpa Milano.

Ermanno Giudici, presidente e capo nucleo delle guardie zoofile Enpa Milano, ricorda che i possessori di questa specie di tartarughe devono averne segnalato il possesso al Cites dei carabinieri forestali: "L'abbandono di animale - fa notare Giudici - è un reato penale". Le guardie zoofile di Enpa hanno lanciato un appello ai frequentatori dei Giardini Pubblici perché chiunque potesse aver notato qualcosa lo segnali all'Enpa (gz@enpamilano.org). Il sospetto è che le tartarughe provengano da una villa o casa con giardino della zona.