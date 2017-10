Parcheggia l'Audi sui binari del tram in centro a Milano e si allontana: bloccata la Linea 3

Un'Audi A3 parcheggiata sui binari del tram in pieno centro a Milano. Risultato? Atm ha deviato il percorso della linea 3. È successo nel pomeriggio di mercoledì 25 ottobre — intorno alle 15.30 — in via Spadari angolo via Torino, verso il capolinea del tram.

Atm ha "accorciato la linea" che ora termina in via Torino/Spadari.