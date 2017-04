Milano, forte vento: ponteggio ondeggia pericolosamente in strada

Giornata di forte vento, martedì, a Milano. Dalla centrale operativa dei vigili del fuoco fanno sapere a MilanoToday che ci sono state centinaia di chiamate e sono stati effettuati decine di interventi, soprattutto per alberi divelti. Si sono segnalate raffiche a quasi 50 km/h in tutta la provincia.

In via Crivelli (zona Crocetta) le forze dell'ordine sono intervenute per un ponteggio danneggiato, che pericolosamente ondeggiava sopra la strada, dal settimo piano. La via è stata chiusa dalla polizia locale. Non si segnalano feriti.

La situazione del tempo rimarrà instabile per qualche giorno. “Come spesso capita nella prima parte della primavera - spiega il centro meteorologico lombardo - una massa d'aria artica, particolarmente gelida in quota, scivolerà rapidamente verso i nostri lidi, per poi allontanarsi - altrettanto rapidamente - verso le regioni Adriatiche ed i Balcani”.

“Torna l'inverno? Assolutamente no - assicurano gli esperti -. Nulla è più primaverile di quanto osserveremo nelle prossime 72 ore. Precipitazioni ne vedremo ben poche, il tempo sarà asciutto, ventilato e per lo più soleggiato. A bassa quota le temperature subiranno certamente un calo, ma a onor del vero - chiariscono dal centro - si tratterà più che altro di un rientro termico nei ranghi del periodo”.

“Ecco che le massime padane oltre i 25°C lasceranno spazio a più castigati estremi diurni sui 14/18°C. Nottetempo e all'alba, ma solo quando cesserà la ventilazione e i cieli saranno sgombri da nubi, sarà possibile - concludono le previsioni - tornare ad avvicinare temperature minime al pian di pochi gradi sopra lo zero”.

Video: vento forte in città