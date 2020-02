Milano, incidente in via Torino: schianto fra un tram e un suv, ferita una mamma e suo figlio

Traffico in tilt, una mamma e suo figlio feriti. È il bilancio di un incidente avvenuto in via Torino a Milano nella mattinata di lunedì 10 febbraio dove un tram della linea 3 e un Suv Audi si sono scontrati all'altezza piazza San Giorgio.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 8, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna e il bimbo (rispettivamente 43 e 10 anni) al pronto soccorso della clinica De Marchi per accertamenti, le loro condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale che ha bloccato il traffico nella via del cuore di Milano per permettere i soccorsi ed effettuare i rilievi. A causa del "blocco" Atm ha comunicato deviazioni per le linee 2, 3 e 14. La circolazione è ripresa regolarmente, con qualche disagio, intorno alle 10.30.

Incidente in via Coni Zugna: tram deragliato

Sempre nella mattinata di lunedì un tram della linea 2 è deragliato in via Coni Zugna a Milano. L'incidente, fortunatamente, non ha causato nessun ferito.